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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28369706/
9 января 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

У экс-защитника «Мордовии» и «Амкара» Фибеля есть предложение из России

Защитник «Црвены Звезды» Тома Фибель, в прошлом выступавший за саранскую «Мордовию» и пермский «Амкар», может вернуться в Россию. Главный тренер сербской команды Миодраг Божович заявил, что у 30-летнего французского футболиста есть предложение из РФПЛ, сообщает интернет-портал Beta.

Фибель перешёл из «Мордовии» в «Црвену Звезду» летом 2016 года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в чемпионате Сербии. После 21 тура «Црвена Звезда» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

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