Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28369703/
9 января 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Витиньо приступит к тренировкам с основой ЦСКА 10 января

Бразильский нападающий Витиньо приступит к тренировкам с ЦСКА во вторник, 10 января.

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением!», — информирует пресс-служба «армейцев».

Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России