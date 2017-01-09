Витиньо приступит к тренировкам с основой ЦСКА 10 января

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением!», — информирует пресс-служба «армейцев».



Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE?src=hash">#Витиньо</a> возвращается в <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЦСКА</a> после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением! <a href="https://t.co/5cqasmAb0s">pic.twitter.com/5cqasmAb0s</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/818479994196389888">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>