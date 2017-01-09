Витиньо приступит к тренировкам с основой ЦСКА 10 января
Бразильский нападающий Витиньо приступит к тренировкам с ЦСКА во вторник, 10 января.
«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением!», — информирует
Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter