Агент: «Саутгемптон» не отпустит Фонте в «Спартак», и сам игрок не захочет ехать в Россию
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Саутгемптон» не отпустит в зимнее трансферное окно португальского защитника Жозе Фонте в «Спартак», и сам игрок не захочет перебираться в Россию. Такое мнение ТАСС высказал португальский агент Паулу Барбоза.
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В понедельник издание «Спорт-Экпресс» сообщило, что «Спартак» зимой рассчитывает усилиться 33-летним Фонте, а игрок якобы уже отправил запрос в клуб, чтобы получить разрешение на ведение переговоров. Согласно порталу Transfermarkt.de, срок контракта португальца истекает летом 2018 года.
«Насколько я знаю, “Саутгемптон” не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть
По мнению Барбозы, Фонте получает в «Саутгемптоне» не более €1,5 млн, и даже если «Спартак» предложит ему более выгодные условия, ситуацию это не изменит. «У меня,
«Московский “Спартак” хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать
Фонте выступает за «Саутгемптон» с 2010 года, он принял участие с 259 играх команды, в которых отметился 15 голами. Летом 2016 года центральный защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
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