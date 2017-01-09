Агент: «Саутгемптон» не отпустит Фонте в «Спартак», и сам игрок не захочет ехать в Россию

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В понедельник издание «Спорт-Экпресс» сообщило, что «Спартак» зимой рассчитывает усилиться 33-летним Фонте, а игрок якобы уже отправил запрос в клуб, чтобы получить разрешение на ведение переговоров. Согласно порталу Transfermarkt.de, срок контракта португальца истекает летом 2018 года.

«Насколько я знаю, “Саутгемптон” не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры», — прокомментировал информацию агент.

По мнению Барбозы, Фонте получает в «Саутгемптоне» не более €1,5 млн, и даже если «Спартак» предложит ему более выгодные условия, ситуацию это не изменит. «У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб», — сказал агент.

«Московский “Спартак” хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать кого-то, потому что им придется искать замену. Думаю, приобретение Фонте станет непростой задачей», — подытожил собеседник ТАСС.

Фонте выступает за «Саутгемптон» с 2010 года, он принял участие с 259 играх команды, в которых отметился 15 голами. Летом 2016 года центральный защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.