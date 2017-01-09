ФК «Анжи» проведет контрольные матчи с «Пандурием» и «Актобе» на сборе в Турции

Как сообщается, «Анжи» выйдет из отпуска 10 января, когда футболисты проведут медобследование в Москве, а 11 января команда отправится на первый сбор в турецкий Белек, который продлится до 25 января.

18 января «Анжи» сыграет с «Пандурием», третьей командой чемпионата Румынии по итогам прошлого сезона, а матч с «Актобе», который финишировал шестым в чемпионате Казахстана, пройдет 22 января.