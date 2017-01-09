ФК «Анжи» проведет контрольные матчи с «Пандурием» и «Актобе» на сборе в Турции
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» сыграет контрольные матчи с румынским «Пандурием» и казахстанским «Актобе» на первом тренировочном сборе в Турции, сообщается на официальном сайте дагестанского футбольного клуба.
Как сообщается, «Анжи» выйдет из отпуска 10 января, когда футболисты проведут медобследование в Москве, а 11 января команда отправится на первый сбор в турецкий Белек, который продлится до 25 января.
18 января «Анжи» сыграет с «Пандурием», третьей командой чемпионата Румынии по итогам прошлого сезона, а матч с «Актобе», который финишировал шестым в чемпионате Казахстана, пройдет 22 января.
Первый сбор «Анжи» должен был пройти в
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