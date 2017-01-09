Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28369447/
9 января 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Анжи» проведет контрольные матчи с «Пандурием» и «Актобе» на сборе в Турции

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» сыграет контрольные матчи с румынским «Пандурием» и казахстанским «Актобе» на первом тренировочном сборе в Турции, сообщается на официальном сайте дагестанского футбольного клуба.

Как сообщается, «Анжи» выйдет из отпуска 10 января, когда футболисты проведут медобследование в Москве, а 11 января команда отправится на первый сбор в турецкий Белек, который продлится до 25 января.

18 января «Анжи» сыграет с «Пандурием», третьей командой чемпионата Румынии по итогам прошлого сезона, а матч с «Актобе», который финишировал шестым в чемпионате Казахстана, пройдет 22 января.

Первый сбор «Анжи» должен был пройти в Абу-Даби, но после объявления о внесения корректив в деятельность клуба и смены владельца с Сулеймана Керимова на Османа Кадиева было принято решение о переносе сбора в Турцию в целях экономии. Другие два сбора махачкалинского клуба также должны пройти в Турции — с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля.

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Пандурий
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года