«Зенит» сыграет товарищеский матч со «Спартой»
На тренировочном сборе в Валенсии «Зенит» встретится с пражской «Спартой».
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Матч состоится 3 февраля во время сбора
Напомним, 9 января игроки «Зенита» собрались в Петербурге для прохождения медосмотра. Первый сбор команды Мирчи Луческу в ОАЭ пройдет с 11 по 22 января. Во время него петербуржцы 14 января сыграют против «Айнтрахта», 16 января — против китайского «Чанчунь Ятай», 18 числа «Зенит» встретится с венгерским «Видеотоном», а двумя днями позже — с «Локомотивом» из Ташкента.
Второй сбор «Зенит» проведет в Испании, а третий — в Турции.
Отметим, «Спарта» 16 и 23 февраля встретится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиге Европы, петербургский клуб встретится с бельгийским «Андерлехтом».
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