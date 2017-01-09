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9 января 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» сыграет товарищеский матч со «Спартой»

На тренировочном сборе в Валенсии «Зенит» встретится с пражской «Спартой».

На тренировочном сборе в Валенсии Зенит встретится с пражской Спартой. Увеличить
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Матч состоится 3 февраля во время сбора сине-бело-голубых в Испании.

Напомним, 9 января игроки «Зенита» собрались в Петербурге для прохождения медосмотра. Первый сбор команды Мирчи Луческу в ОАЭ пройдет с 11 по 22 января. Во время него петербуржцы 14 января сыграют против «Айнтрахта», 16 января — против китайского «Чанчунь Ятай», 18 числа «Зенит» встретится с венгерским «Видеотоном», а двумя днями позже — с «Локомотивом» из Ташкента.

Второй сбор «Зенит» проведет в Испании, а третий — в Турции.

Отметим, «Спарта» 16 и 23 февраля встретится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиге Европы, петербургский клуб встретится с бельгийским «Андерлехтом».

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