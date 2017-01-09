«Фиорентина» поборется с «Зенитом» за полузащитника «Вииторула» Марина

Сообщается, что «фиалки» готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 1 млн, в то время как «Зенит» предлагает € 3 млн. По словам главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи, пока в румынский клуб не поступало официальных предложений о трансфере игрока.



Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», интерес к Марину проявляют «Ювентус», «Рома» и «Стяуа». Хавбек является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии он провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.