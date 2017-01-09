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9 января 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фиорентина» поборется с «Зенитом» за полузащитника «Вииторула» Марина

«Фиорентина» вступила в борьбу с «Зенитом» за полузащитника «Вииторула» Рэзвана Марина, утверждает интернет-издание Sport.ro.

Сообщается, что «фиалки» готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 1 млн, в то время как «Зенит» предлагает € 3 млн. По словам главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи, пока в румынский клуб не поступало официальных предложений о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», интерес к Марину проявляют «Ювентус», «Рома» и «Стяуа». Хавбек является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии он провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.

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