Мещеряков: «Локомотив» ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский «Локомотив» ждет адекватных предложений по переходу полузащитника Александра Самедова и не продаст футболиста дешевле 5 млн евро. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Самедов ведет переговоры о переходе в московский «Спартак».
«По Самедову мы все еще ждем адекватного предложения от заинтересованных клубов. Не будем продавать игрока сборной России меньше, чем за 5 миллионов евро», — сказал Мещеряков.
32-летний полузащитник был отстранен от тренировок с основным составом и не полетит с командой на первый зимний сбор, который начнется во вторник.
Также председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, что клуб продолжает вести переговоры с Алексеем Миранчуком по поводу продления контракта, который у 21-летнего игрока истекает в ноябре. «Мы заинтересованы в продлении контракта с Алексеем, сейчас идут переговоры. При этом история о том, что Миранчука надо продать в ближайшее трансферное окно, иначе осенью он уйдет бесплатно — это неправда, потому что клуб, воспитавший игрока, получит довольно солидную компенсацию. Мы заинтересованы в Алексее», — заявил Мещеряков.
В текущем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 16 матчей в чемпионате России и две игре в Кубке страны, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
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