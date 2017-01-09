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9 января 2017, 17:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Хенти не едет на сборы с «Локомотивом», ему подыскивают новый клуб

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Нигерийский нападающий Эзекиэль Хенти не поедет на зимние сборы с московским «Локомотивом», в данный момент подыскивается вариант развития его карьеры в другом клубе, заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Стивен Макинва.

Хенти присоединился к «Локомотиву» в феврале 2016 года. Нападающий провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол. «Локомотив» первый зимний сбор проведет с 10 по 23 января в Испании.

«Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть, — сказал Макинва по телефону. — В ближайшее время примем решение, что делать дальше. Хенти не едет на сборы с “Локомотивом”, поскольку шансы для него играть за этот клуб оставляют желать лучшего. Поэтому мы и ищем команду, в которой он будет получать больше игрового времени. Мы приняли такое решение и надеемся, что все сложится положительно и получится найти игровую практику».

«Я не говорю о том, что Хенти хочет покинуть клуб, но он отдает себе отчет, что играть важнее, а играть в “Локомотиве” он, скорее всего, не будет. Если нет шансов, то зачем оставаться? Мы начали задумываться о переходе, как только он стал терять игровое время. Из России предложений нет, но есть варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», — добавил собеседник агентства.

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