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9 января 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | Pro Город Самара

Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло проходит медосмотр в «Зените»

Сообщается, что Йоан Молло обойдется «Зениту» в сумму около трех миллионов евро.

Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Йоан Молло проходит медосмотр в Петербурге, пишет sport-express.ru.

Так, если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с «Зенитом» и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Сообщается, что Молло обойдется «Зениту» в сумму около трех миллионов евро. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата — около 2 миллионов евро в год.

За нынешний сезон Йоан Молло участвовал в 12 матчах российской премьер-лиги, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
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