Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло проходит медосмотр в «Зените»

Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Йоан Молло проходит медосмотр в Петербурге, пишет sport-express. ru.

Так, если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с «Зенитом» и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Сообщается, что Молло обойдется «Зениту» в сумму около трех миллионов евро. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата — около 2 миллионов евро в год.