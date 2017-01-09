Полузащитник «Крыльев» Йоан Молло проходит медосмотр в «Зените»
Сообщается, что Йоан Молло обойдется «Зениту» в сумму около трех миллионов евро.
Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Йоан Молло проходит медосмотр в Петербурге, пишет
Так, если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с «Зенитом» и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.
Сообщается, что Молло обойдется «Зениту» в сумму около трех миллионов евро. Срок контракта составит 3,5 года, а заработная плата — около 2 миллионов евро в год.
За нынешний сезон Йоан Молло участвовал в 12 матчах российской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter