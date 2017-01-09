Кто хочет в Китай — выйти из строя! Колонка Юрия Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о Витселе, «Зените» и новом виде футбола.
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Видимо, что-то случилось...
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Витсель вслед за коллегой Халком направил свои стопы в Китай. Мы с Тамарой ходим парой. В клубной карьере того и другого «Зенит» останется высшей точкой. Выше, по совпавшему мнению обоих, только Поднебесная. С ее немереными гонорарами. Новый тренд. Бывшие зенитовцы меряют себя не по шкале футбольных достижений, а по шкале зажиточности.
Впрочем, уместно задаться вопросом: что мы Витселю и что нам Витсель?
А что привнес в «Зенит» Витсель? Тормозную жидкость в ногах. Он каким приехал, таким и был всю дорогу, таким и отбыл. Всегда играл он одинаково, как написал Валентин Гафт про одну актрису. Да, действия Витселя были отмечены надежным и качественным контролем мяча. Но я уверен: именно он, игрок
До Витселя игра «Зенита» была ртутью, а с ним превратилась в жвачку.
Зачем
Можно посочувствовать Мирче Луческу.
Если «Зенит» намерен вернуть себя настоящего, то впредь ему следует проверять новых своих игроков на детекторе лжи: а будет ли тебе, друг ситный, интересен Китай в перспективе?
Ну да: деньги, а особенно большие деньги, любит почти все население Земли. Вопрос только в том, насколько эта любовь перекрывает человеку иные ценности, жизненные или спортивные. Заметьте: Витсель, игрок в самом соку, уклонился от причастности к высокоуровневому клубному футболу наперекор текущему моменту сборной Бельгии. Ведь она, невероятно нынче талантливая, пока оставалась неразжатой пружиной. Но час ее всемирной славы очень даже может наступить на чемпионате мира-2018. Ибо новый тренер, похоже, вселил наконец в команду дух пассионарности.
Но Витсель, с тормозной жидкостью в ногах, перебирается в маловзыскательную китайскую экзотику. К слову, в тот же клуб направляется из «Челси» Оби Микел. Он всего на год старше бельгийца — но успел за одиннадцать лет в
Денежная экспансия Поднебесной в ближайшие годы проложит водораздел. Между теми, кто, условно говоря, имеет право на Китай — выиграв все, как Оби Микел, или будучи обремененным десятками недоедающих и сильно нуждающихся родственников, — и теми, для кого деньги являют собой абсолютную ценность.
Уж не знаю, сумеет ли Поднебесная сделаться
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