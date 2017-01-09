В «Анжи» планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц

Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным «СЭ», махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.

Напомним, перед новым годом в «Анжи» сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.