Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28365522/
9 января 2017, 13:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В «Анжи» планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц

После смены вектора развития «Анжи» соответственно изменится и бюджет клуба.

Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным «СЭ», махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.

Напомним, перед новым годом в «Анжи» сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"