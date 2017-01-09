В «Анжи» планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц
После смены вектора развития «Анжи» соответственно изменится и бюджет клуба.
Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным «СЭ», махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.
Напомним, перед новым годом в «Анжи» сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.
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