«Зенит» предложил Тимощуку контракт на полтора года в тренерский штаб
«Зенит» продолжает переговоры со своим бывшим капитаном Анатолием Тимощуком о его приглашении в тренерский штаб Мирчи Луческу.
Как сообщает «Спорт день за днём», несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале, находится в
Переговоры затягиваются
В ноябре прошлого года в СМИ сообщалось, что Тимощук, который покинул «Кайрат» по истечении срока контракта, после матча Лиги Европы «Зенит» — «Маккаби» (2:0) встречался с Луческу.
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