Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28364447/
9 января 2017, 13:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Олег Саматов войдет в тренерский штаб ФК «Крылья Советов»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тренер по физподготовке Олег Саматов войдет в тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник «Крылья Советов» отправились на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

Главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25 футболистов: вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский и Максим Васильев, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Николай Кирица и Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович. Также на сборе с командой будут тренироваться 24-летний защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин.

«Помогать Скрипченко в подготовке команды ко второй части чемпионата России будут новые помощники, — говорится в сообщении. — Вместо покинувших клуб Барта Кауберха и Ги Мартенса тренерский штаб “Крыльев Советов” пополнит тренер по физподготовке Олег Саматов. Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Голландский специалист Ханс Виссер продолжит работу в клубе».

Сбор «Крыльев Советов» в Белеке пройдет до 21 января.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист «Крыльев Советов» Молло не летит с командой на сбор

Футболист «Крыльев Советов» Молло не летит с командой на сбор

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Французский полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло не летит с командой на первый зимний сбор. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Максим Съестнов.
Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Когогин: организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать "КамАЗ-мастер" из лидеров

Источник: "Крылья Советов" заработают €2,5 млн в случае перехода Молло в "Зенит"

Россиянин Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга IBF