Олег Саматов войдет в тренерский штаб ФК «Крылья Советов»

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В понедельник «Крылья Советов» отправились на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

Главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25 футболистов: вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский и Максим Васильев, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Николай Кирица и Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович. Также на сборе с командой будут тренироваться 24-летний защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин.

«Помогать Скрипченко в подготовке команды ко второй части чемпионата России будут новые помощники, — говорится в сообщении. — Вместо покинувших клуб Барта Кауберха и Ги Мартенса тренерский штаб “Крыльев Советов” пополнит тренер по физподготовке Олег Саматов. Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Голландский специалист Ханс Виссер продолжит работу в клубе».

Сбор «Крыльев Советов» в Белеке пройдет до 21 января.