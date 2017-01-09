Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28364432/
9 января 2017, 13:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кудряшов: «Томь» давно отправила все документы в АЕК, Враньеш может играть

Защитник Огнен Враньеш, в декабре 2016 года покинувший «Томь» и перешедший в АЕК, уже может выступать за греческую команду, так как томская команда отправила все необходимые документы в адрес АЕК.

Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Враньеш пока не может дебютировать за греческую команду. Это связано с тем, что томский клуб из-за новогодних праздников не отправил в АЕК всех необходимых документов.

««Томь» ещё давно отправила все документы в АЕК. В декабре клуб расторг контракт с Враньешем. Также был подтверждён международный трансферный сертификат. Может быть, какие-то проблемы возникли с федерациями, но я этой информацией не владею. Думаю, сейчас всё улажено, и Враньеш может играть за АЕК, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена