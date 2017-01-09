Кудряшов: «Томь» давно отправила все документы в АЕК, Враньеш может играть

Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.



Ранее в СМИ сообщалось, что Враньеш пока не может дебютировать за греческую команду. Это связано с тем, что томский клуб из-за новогодних праздников не отправил в АЕК всех необходимых документов.



««Томь» ещё давно отправила все документы в АЕК. В декабре клуб расторг контракт с Враньешем. Также был подтверждён международный трансферный сертификат. Может быть, какие-то проблемы возникли с федерациями, но я этой информацией не владею. Думаю, сейчас всё улажено, и Враньеш может играть за АЕК, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.