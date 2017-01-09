Футболист «Крыльев Советов» Молло не летит с командой на сбор
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Французский полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло не летит с командой на первый зимний сбор. Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе клуба Максим Съестнов.
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«Команда вылетает на сбор через час, и Молло с нами нет», — сказал он.
Сбор «Крыльев Советов» пройдет до 21 января в турецком Белеке.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что француз находится в
Молло в прошлом сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним игроком полноценный контракт. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника пять мячей в 10 играх.
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