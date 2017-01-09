Футболист «Крыльев Советов» Молло не летит с командой на сбор

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«Команда вылетает на сбор через час, и Молло с нами нет», — сказал он.

Сбор «Крыльев Советов» пройдет до 21 января в турецком Белеке.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что француз находится в Санкт-Петербурге, где проходит медицинский осмотр для «Зенита».

Молло в прошлом сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним игроком полноценный контракт. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника пять мячей в 10 играх.