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9 января 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кирилл Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Защитники Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков, а также нападающий Александр Самодин расторгли контракты с «Томью». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», — сообщил Кудряшов.

Ранее томский клуб покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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