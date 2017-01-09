Кирилл Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», — сообщил Кудряшов.

Ранее томский клуб покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.