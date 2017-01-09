Кирилл Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Защитники Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков, а также нападающий Александр Самодин расторгли контракты с «Томью». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.
«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Игроки вправе разорвать контракт в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
«Дьяков и Самодин разорвали контракты с клубом через палату. Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон», — сообщил Кудряшов.
Ранее томский клуб покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.
«Томь», которая пробилась в
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