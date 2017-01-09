«Спартак»: новогодние подарки для Карреры

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Представляем главные новости по возможным трансферам красно-белых, новая информация о которых появилась в начале января.

НА ВХОД

ОБОРОНА: ВЗЯТЬ КОЗЛОВА БЕСПЛАТНО ИЛИ ПЛАТИТЬ?

Алексей КОЗЛОВ

Позиция: правый защитник

Возраст/гражданство: 30 лет, Россия

Клуб: «Динамо»

Контракт: до 2018 года (данные «СЭ»)

Стоимость: 1,5 миллиона евро (здесь и далее данные о контрактах и стоимости — по информации сайта transfermarkt.de, если не указано иное).

На позиции крайнего правого защитника у «Спартака» есть Ещенко, вписавшийся в игру быстро и убедительно. Но Андрею в этом году исполнится 33 года, и решение о продлении контракта с ним надо принимать уже летом. Есть еще и универсал Макеев, но к Евгению, который оправился от травмы и сыграл на финише осенней части сезона, всегда были претензии. Плюс Козлова, как и Ещенко, в способности сыграть на любой позиции в обороне.

Динамовец — защитник не юный и потенциально очень полезный. Плюс немаловажный фактор: Козлов — россиянин, и игра в РФПЛ в свете грядущего лета ему совсем не помешает. По информации «СЭ», Козлов в декабре обращался в клуб с предложением о расторжении контракта — бело-голубые в принципе готовы пойти на такой шаг в случае с высокооплачиваемым футболистом. Допустим, с Погребняком, который на сегодня не ликвиден. А вот за Козлова можно получить, пусть небольшую, но компенсацию. Этим, вероятно, и вызвано промедление.

Георгий ТИГИЕВ

Позиция: левый защитник

Возраст/гражданство: 21 год, Россия

Клуб: «Анжи»

Контракт: до июня 2019-го года

Стоимость: 1,3 миллиона евро.

В «списке тринадцати» тех, кого меняющий свой облик «Анжи», по слухам, может отпустить в статусе свободного агента, Тигиева нет. Поэтому предполагается, что «Спартак» в случае выкупа прав оставит Тигиева в Махачкале в аренде до конца сезона.

Евгений АЛФЕРОВ

Позиция: левый защитник

Возраст/гражданство: 21 год, Россия/Казахстан

Клуб: «Зенит» (Пенза)

Контракт: нет данных

Стоимость: 100 тысяч евро.

«Спартак» попросил разрешить защитнику пройти просмотр в команде с 12 января по 6 февраля, и пензенцы возражать не стали.

Других новостей пока нет, но они наверняка поступят уже после первых тренировок на сборах. У Алферова есть три недели, чтобы убедить Карреру в своей необходимости, а Дмитрия Комбарова в том, что конкуренция — вещь совершенно реальная.

Среди тех игроков обороны, которые интересуют или могли бы интересовать Массимо Карреру, нет ни одного иностранца. Станислав Черчесов может быть доволен.

ПОЛУЗАЩИТА: СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ЗА САМЕДОВА?

Александр САМЕДОВ

Позиция: правый полузащитник

Возраст/гражданство: 32 года, Россия

Клуб: «Локомотив»

Контракт: до июня 2019 года

Стоимость: 5 миллионов евро (сумма отступных в контракте фуболиста).

В конце прошлого года Самедов решением главного тренера «Локо» Юрия Семина был переведен в дубль, а до этого стало известно об интересе к футболисту со стороны «Спартака». Но отпускать полузащитника меньше, чем за пять миллионов евро, «Локо» не желает, а «Спартак» пока готов заплатить только два. По информации «СЭ», очередной раунд переговоров запланирован на 12 января. Вероятность перехода, впрочем, практически стопроцентна.

Оскар ХИЛЬЕМАРК

Позиция: центральный полузащитник

Возраст/гражданство: 24 года, Швеция

Клуб: «Палермо»

Контракт: до июня 2019 года

Стоимость: 3,8 миллиона евро.

Одно можно сказать достаточно уверенно: из «Палермо» Хильемарк уходит. Представитель шведа в Италии Джанлука Фьорини на днях в интервью italiacalcio24.it был категоричен: «Никаких предложений от “Спартака” мы не получали, слухи безосновательны. “Аталанта” — единственный клуб, с которым мы ведем переговоры».

Судя по всему, история с возможным переездом в «Спартак» действительно малореальна, ведь москвичи и «Аталанта» — не единственные желающие приобрести Хильемарка.

НАПАДЕНИЕ: АДРИАНУ ЛЕТИТ НА МЕДОСМОТР

ЛУИЗ АДРИАНУ

Позиция: центральный нападающий

Возраст/гражданство: 29 лет, Бразилия

Клуб: «Милан»

Контракт: до июня 2020 года

Стоимость: 5 миллионов евро.

Трансфер клубами согласован, детали личного контракта игрока улажены. Остался медосмотр, который футболист пройдет 10 или 11 января. Бразилец, присоединившись к команде, составит конкуренцию Зе Луишу.

Приобретение воспринимается специалистами и болельщиками неоднозначно. Зато проблем с адаптацией у форварда точно не будет: в наличии есть опыт в «Шахтере», партнер-бразилец Фернанду, и тренер — европеец и мотиватор.

Себастьян ДРИУССИ

Позиция: правый нападающий

Возраст/гражданство: 20 года, Аргентина/Италия

Клуб: «Ривер Плейт»

Контракт: до июня 2019 года

Стоимость: 3,5 миллиона евро.

Последнее заявление самого Дриусси звучит так: «Не было никаких конкретных предложений, я всей головой здесь, в “Ривер Плейте”. Если в будущем я получу предложение, которое будет выгодным для меня и для клуба, то буду только рад». Впрочем, ранее его агент говорил, что Дриусси мечтает о Европе.

Выгодные предложения, можно не сомневаться, себя ждать не заставят. Всего два месяца назад, по версии прессы, к аргентинцу проявляли интерес «Рома» и «Милан». Стоимость игрока по современным представлениям не запредельна, и, вероятно, большое значение будут иметь условия, предлагаемые игроку лично, а также общий уровень чемпионата. Кто интереснее в этих аспектах — «Рома», «Милан» или «Спартак» — вопрос сложный, но интерес итальянцев к Дриусси, похоже, угас.

НА ВЫХОД

РОМУЛУ ХОТЯТ БЕСПЛАТНО

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Позиция: левый/центральный нападающий

Возраст/гражданство: 26 лет, Парагвай

Куда: «Галатасарай»

Контракт: до 2020 года

Стоимость: 3,8 миллиона евро.

Турецкие клубы нередко называются претендентами на игроков РФПЛ. Под пристальный взгляд «Галатасарая» попал и Мельгарехо, который от осенней травмы оправился, игровое время получал, но результативностью проявить себя не смог — в 14 матчах текущего чемпионата забил один гол. Подробностей возможной сделки пока нет.

Сердар ТАСКИ

Позиция: центральный защитник

Возраст/гражданство: 29 лет, Германия

Куда: «Трабзонспор», клубы Испании и Германии

Контракт: до июня 2017 года

Стоимость: 3 миллиона евро.

В первые дни нового года появилась информация, что Таски подписал контракт с «Трабзонспором», назывался даже оклад футболиста — 2,3 миллиона евро в год. Однако вскоре последовало сообщение, согласно которому переговоры зашли в тупик: москвичи отказались сбрасывать цену на защитника с трех до одного миллиона евро.

Сам Таски вскоре заявил, что ни с кем ничего не подписывал и не планировал подписывать, и горит желанием готовиться ко второй части сезона со «Спартаком».

РОМУЛУ.

Позиция: центральный полузащитник

Возраст/гражданство: 26 лет, Бразилия

Куда: «Фламенго»

Контракт: до июня 2017 года

Стоимость: 3 миллиона евро.

История развода вкратце такова: «Фламенго» хочет заполучить Ромулу бесплатно. Тот тоже хочет вернуться на родину. «Спартак» не возражает, но желал бы выручить за полузащитника деньги. «Фламенго» умывает руки, предоставив игроку самому договариваться со «Спартаком».

СМИ сообщали, что Ромулу готов был отказаться от зарплаты в московском клубе ради перехода в «Фламенго». 16 чемоданов игрока, как известно, уже в Бразилии. Велика вероятность того, что они там и останутся вместе со своим хозяином: возвращаться Ромулу вряд ли захочется, и он наверняка приложит все усилия, чтобы расстаться с москвичами. Предположим — заплатив требуемое «Спартаком» из своих средств.