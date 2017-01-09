СМИ: Хави Гарсия получает в «Зените» в 2,5 раза больше Данни

Зарплата полузащитника, который в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РФПЛ, составляет 4,5 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем у Мигеля Данни, и в 2 раза больше, чем у Игоря Смольникова и Доменико Кришито.



В тройку самых высокооплачиваемых вошли также нападающие Артем Дзюба — 3,6 миллиона евро, а также Александр Кокорин — 3,5 миллиона.



Далее следуют Олег Шатов — 2,5 миллиона и бразилец Жулиано — 2,4 миллиона. Зарплата Александра Кержакова составляет 1,1 миллиона евро в год.



Отмечается также, что после ухода Халка и Акселя Витселя зарплатная ведомость «Зенита» «похудела» на 16 миллионов евро.