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9 января 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

СМИ: Хави Гарсия получает в «Зените» в 2,5 раза больше Данни

Испанский легионер «Зенита» Хави Гарсия является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая значительно больше других футболистов клуба.

Зарплата полузащитника, который в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РФПЛ, составляет 4,5 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем у Мигеля Данни, и в 2 раза больше, чем у Игоря Смольникова и Доменико Кришито.

В тройку самых высокооплачиваемых вошли также нападающие Артем Дзюба — 3,6 миллиона евро, а также Александр Кокорин — 3,5 миллиона.

Далее следуют Олег Шатов — 2,5 миллиона и бразилец Жулиано — 2,4 миллиона. Зарплата Александра Кержакова составляет 1,1 миллиона евро в год.

Отмечается также, что после ухода Халка и Акселя Витселя зарплатная ведомость «Зенита» «похудела» на 16 миллионов евро.

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