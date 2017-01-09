Как Смолов превзошел Месси и Криштиану Роналду

Смолов стал первым игроком в российской истории, который в среднем отличался более одного раза за игру в чемпионате своей страны по итогам целого года. Примечательно, что столь высокая средняя результативность была крайне редка даже в ведущих европейских первенствах.

«Спортфакт» определил 10 самых «плодотворных» бомбардиров 2016 года по итогам чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии, Франции и России. И среди них форвард «Краснодара» явно не затерялся.

10-е место.

Эдинсон Кавани «ПСЖ».

Средняя результативность — 0,818 (27 голов в 33 матчах).

Уругваец начал год неудачно, ни разу не отличившись в 3 первых матчах (эта безголевая серия так и осталась для него самой затяжной). Впервые Кавани забил только в феврале, а по итогам 9 встреч в его активе значилось всего два мяча. Впрочем, у столь невысокой результативности была и объективная причина: главным бомбардиром ПСЖ-2015/16 являлся Златан Ибрагимович.

Зато в сезоне-2016/17 Кавани пока — самый результативный игрок 5 ведущих чемпионатов: в 17 встречах он отличился 18 раз. А 16 сентября в гостевой игре с «Каном» (6:0) умудрился оформить покер уже в первом тайме! В своих 8 заключительных матчах уходящего года уругваец забил 9 голов, не распечатав лишь ворота «Монпелье» (0:3 в гостях). Любопытно, что 6 последних мячей он отправил в сетку ворот во вторых таймах, в то время как в начале текущего сезона 8 раз подряд отличился до перерыва. В то же время продолжительной голевой серии у Кавани не было. Максимум — 4 игры в октябре-ноябре (5 голов).

9-е место.

Роберт Левандовски «Бавария»

Средняя результативность — 0,844 (27 голов в 32 матчах).

Начал год с того, что в 4 первых встречах сделал 3 дубля. В целом концовку прошлого сезона провел явно сильнее первой половины нынешнего: тогда Левандовски отличился 15 раз за 16 игр.

Среди 10 лучших бомбардиров является обладателем самой короткой из максимальных голевых серий: ему ни разу не удалось забивать более чем в 3 встречах кряду. В то же время в сентябре-октябре не мог отличиться в 5 матчах подряд. А за 9 туров бундеслиги (4−12) забил только в одном — сделал дубль в гостях с «Аугсбургом» (3:1). Правда, завершил год весьма результативно, благодаря чему и попал в первую десятку: в 4 заключительных играх забил 5 мячей.

Визитная карточка Левандовски — результативная игра в дебюте матчей. С 10-й по 15-ю минуту он в 2016 году поразил ворота соперников в бундеслиге 6 раз! Плюс он довольно часто делал дубль (в 8 играх).

8-е место.

Александр Ляказетт «Лион»

Средняя результативность — 0,848 (28 голов в 33 матчах).

Французскому форварду потребовалось достаточно много времени на раскачку: в 9 первых матчах, которые пришлись на январь-февраль, он отличился всего 4 раза. Зато в 9 следующих забил 11 голов! Результативно Ляказетт начал и чемпионат-2016/17, в 3 стартовых турах поразив ворота соперников 6 раз. Однако ближе к зиме вновь стал «впадать в спячку» — в 6 последних матчах отличился лишь трижды. К слову, в начале декабря была еще одна игра — в гостях с «Метцем». Но она не учитывается из-за того, что была остановлена на 30-й минуте — вратарь «Лиона» пострадал от разорвавшейся рядом с ним петарды.

Нельзя не отметить, что в чемпионате Франции-2016/17 Ляказетт почти половину своих голов (6 из 13) забил с 11-метровой отметки. А наибольшую опасность француз представляет в последней 15-минутке первого тайма. В 2016 году с 31-й по 44-ю минуты он отличился 10 (!) раз. При этом 3 гола забил на 37-й минуте.

7-е место.

Гонсало Игуаин «Ювентус"/"Наполи»

Средняя результативность — 0,857 (30 голов в 35 матчах).

Переход в клуб более высокого уровня не мог не сказаться на результативности аргентинца: если в первой половине года он забил за «Наполи» 20 мячей (в 18 встречах), то во второй за «Ювентус» — ровно в два раза меньше (в 17 матчах). Игуаин не смог отличиться в самой первой игре 2016-го, но зато потом забивал в 6 турах кряду (8 голов). В «Юве» дела у него пока складываются не лучшим образом, подтверждением чему стала 4-матчевая безголевая серия в ноябре-декабре. Тем не менее, в двух последних матчах завершившегося года форвард записал на свой счет 3 мяча.

Вообще сезон-2015/16 — отдельная тема в рассказе об Игуаине. В нем аргентинец забил 36 голов, повторив вечный рекорд чемпионатов Италии. Столько же было у нападающего «Торино» Джино Россетти в сезоне-1928/29. Но аргентинец вполне мог и превзойти это достижение! Помешал Игуаин себе сам, когда в начале апреля в гостях с «Удинезе» заработал удаление, из-за которого пропустил 3 тура. И хотя в трех последних забил 6 мячей, этого хватило лишь для повторения рекорда.

За Игуаином нужен глаз да глаз в начале игры: с 5-й по 14-ю минуту он в 2016 году забил в чемпионате Италии 8 голов. А еще аргентинец чаще других записывал на свой счет победные мячи. И если по суммарному количеству он поделил первую строчку с Ибрагимовичем (по 12), то в процентном отношении (40 — 12 из 30) равных ему не нашлось.

6-е место.

Кун Агуэро «Манчестер Сити»

Средняя результативность — 0,871 (27 голов в 31 матче).

У Агуэро было результативное начало года (7 мячей в 6 первых встречах) и солидная голевая серия в апреле-мае, когда за 6 игр он отличился 8 раз. Вот только в чемпионате Англии-2016/17 аргентинец выглядит далеко не столь ярко. В октябре не забивал в трех турах подряд. А концовку года провалил целиком. Несмотря на то, что в декабре «Манчестер Сити» провел 6 встреч в чемпионате Англии, Агуэро не забил ни разу. Сначала заработал удаление в домашнем матче с «Челси» (1:3), затем пропустил 4 игры, а вернулся в последний день 2016 года, но не все равно не отличился (0:1 в гостях с «Ливерпулем»).

Впрочем, Агуэро есть чем гордиться в минувшем году. В первой десятке он чаще других забивал в гостях и в первом тайме (по 17 мячей — то есть по 63 процента). Плюс аргентинец реализовал 7 пенальти, разделив пальму первенства с Ляказеттом.

5-е место.

Лионель Месси «Барселона»

Средняя результативность — 0,914 (32 гола в 35 матчах).

Очевидно, что игра Лионеля Месси в примере в 2016 году была далека от идеала. Хотя начал год аргентинец феерически: уже 12 марта на его счету было 16 голов (за 13 встреч!). Увы, ровно столько же он забил и за 9 с половиной последующих месяцев.

Самый неудачный период — финиш чемпионата-2015/16. Тогда в 9 последних турах Месси записал на свой счет всего 4 мяча (вся «Барса» — 28). Аргентинцу ни разу не удалось отличиться более трех раз за игру, а в чемпионате Испании-2016/17 на его счету пока нет ни одного хет-трика. Очень похоже, что главная задача Месси на текущий сезон — обновить все возможные рекорды в Лиге чемпионов. Там за 5 встреч он отличился 10 раз, дважды оформив хет-трик.

В то же время соперники по-прежнему не могут найти противоядие от левой ноги Месси: ею он забил 30 мячей из 32, лишь по разу поразив ворота правой ногой и головой (столь редко забивали головой только Левандовски и Ляказетт). Плюс аргентинец чаще других отличался со штрафных ударов (3 раза). А максимальную опасность представлял в 50-е минуты матчей — с 51-й по 59-ю забил 7 голов (3 — на 58-й минуте).

4-е место.

Златан Ибрагимович «Манчестер Юнайтед"/"ПСЖ»

Средняя результативность — 1,000 (35 голов в 35 матчах).

Шведский суперфорвард в очередной раз доказал, что является уникальным бомбардиром. Правда, за ПСЖ он играл гораздо результативнее, в 16 последних матчах чемпионата-2015/16 поразив ворота соперников 23 (!) раза. В премьер-лиге в составе «МЮ» у Ибрагимовича пока складывается не столь успешно: в прошлом году — 12 мячей в 18 встречах. Причем в сентябре-октябре он не мог отличиться в 6 поединках кряду на протяжении почти двух (!) месяцев. Впрочем, в 8 последних матчах года швед забил 8 мячей. Забил и в первой игре 2017-го.

Ибрагимович, безусловно, самый разносторонний среди 10 лучших бомбардиров. Своей любимой правой ногой он забил лишь 57,1 процента голов (20 из 35). 8 раз поразил ворота левой ногой, 6 — головой (больше всех), а еще один мяч забил чем-то средним между плечом и грудью. При этом Ибрагимович лишь однажды отличился с 11-метровой отметки (меньше всех в десятке сильнейших) — 19 августа за «МЮ» дома с «Саутгемптоном» (2:0). Интересно, что время шведа наступает тогда же, когда «взрывается» Месси: с 52-й по 59-ю минуту Ибрагимович отличился 8 раз.

3-е место.

Криштиану Роналду «Реал»

Средняя результативность — 1,033 (31 гол в 30 матчах).

Главная проблема в прошлом году для его лучшего игрока — отсутствие стабильности. Да, во второй половине чемпионата Испании-2015/16 Криштиану Роналду забил 21 гол в 19 матчах. Но, к примеру, он не смог отличиться в двух первых встречах. А его максимальная голевая серия составила всего 4 игры (март-апрель), в которых португалец отличился лишь 4 раза. Зато 5 марта был покер за 26 минут в ворота «Сельты» (7:1 дома).

Нестабилен Криштиану Роналду и в примере-2016/17.

В августе-сентябре он вообще пропустил 3 встречи, а после 9 стартовых туров на его счету было лишь 2 мяча. Тогда же он выдал и самую затяжную безголевую серию — из трех встреч, каждую из которых «Реал» завершил вничью. Зато в 4 турах подряд в октябре-ноябре Криштиану записал на свой счет 8 голов, дважды сделав хет-трик! Продолжение? Ни в коем случае! В декабре португалец не забивал вообще. Правда, из трех игр Королевского клуба в чемпионате страны принял участие лишь в одной.

Совершенно очевидно, что, как и Месси, Роналду со снайперской точки зрения не может занести себе в актив матчи примеры 2016 года. Он, кстати, чаще отличался дома (18 раз) и в первом тайме (17). Правой ногой забил 20 голов, левой — 6, головой — 5. А огорчать соперников предпочитал как можно раньше: с 3-й по 19-ю минуту записал на свой счет 10 мячей.

2-е место.

Федор Смолов «Краснодар»

Средняя результативность — 1,043 (24 гола в 23 матчах).

Пик активности форварда «Краснодара» пришелся на весну, когда Федор Смолов забил 14 мячей в 11 встречах. Тогда же он выдал 7-матчевую голевую серию (столь затяжной больше не было ни у кого), по ходу которой отличился 13 раз — новый рекорд чемпионатов России. И тогда же впервые в карьере сделал и покер, и хет-трик (именно в таком порядке). Продолжением его голевой феерии стал старт премьер-лиги-2016/17: в двух первых встречах Смолов записал на свой счет по дублю. Однако после этого, начиная с августа, ни разу не забил в российском чемпионате более одного мяча за игру.

Смолов — самый домашний бомбардир среди номинантов: на своем поле отличился 18 раз из 24 (75 процентов!). Он же чаще всех спасал свой клуб от поражений: трижды его голы принесли «Краснодару» ничью. Если же учесть, что в активе российского нападающего было и 8 победных мячей, то в сумме его удары влияли на судьбу игр 11 раз — то есть 45,8 процента от всех голов! Столь высокого показателя среди игроков первой десятки нет больше ни у кого.

Краснодарец предпочитал поражать ворота соперников после перерыва (15 мячей). При этом более половины своих голов (13) забил в течение 24 минут второго тайма — с 47-й по 71-ю. Ну, а подавляющее большинство мячей Смолов отправил в сетку правой ногой — 20 из 24 (по два — левой ногой и головой).

1-е место.

Луис Суарес «Барселона»

Средняя результативность — 1,057 (37 голов в 35 матчах).

У лидера списка тоже были свои провалы. К примеру, Луис Суарес не забивал в двух первых матчах 2016 года. А в феврале-апреле в течение 8 туров (сам, правда, принял участие только в 6 встречах) смог отличиться лишь однажды. Однако такой голевой феерии, как у уругвайца, в минувшем году не было ни у кого.

Имеются в виду 5 заключительных туров примеры. Эти матчи «Барселона» выиграла с общим счетом 24:0, а Суарес поразил ворота соперников 14 (!!!) раз, опередил Криштиану Роналду и с 40 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании-2015/16. Нельзя не отметить, что свою суперсерию уругваец начал с двух покеров (на второй затратил всего 25 минут) — в ворота «Депортиво» (8:0 в гостях) и «Спортинга» (6:0 дома).

В новом сезоне Суарес стартовал с хет-трика в матче с «Бетисом» (6:2 дома), однако в целом действует куда менее результативно — 12 мячей за 15 встреч. Тем не менее, в трех декабрьских поединках поразил ворота соперников 4 раза.