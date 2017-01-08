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8 января 2017, 22:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Габулов продолжит карьеру в «Арсенале»

По информации «СЭ», голкипер Владимир Габулов продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

Стороны договорились о подписании контракта, голкипер поедет на сбор команды в Турции. 10-го января футболисты «Арсенала» пройдут медосмотр. Первый сбор команда проведет с 12 по 24 января в турецком Белеке.

33-летний Габулов после завершения контракта с «Динамо» (летом прошлого года) пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную. (Сергей ЕГОРОВ).

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