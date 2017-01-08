Игрок «Шинника» пройдет просмотр в «Крыльях Советов»
Защитник «Шинника» Кирилл Гоцук отправляется на сбор с «Крыльями Советов», информирует Sport76.
Самарцы 9 января, прибудут в турецкий Белек, где будут тренироваться до 21 числа. В это время у команды запланирован один товарищеский матч.
24-летний Гоцук успел провести 21 игру в составе ярославского клуба, в которых получил шесть желтых и одну красную карточку. Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы и другие клубы
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