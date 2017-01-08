Григорий Иванов: Не платите игроку больше миллиона рублей в месяц

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В ОСЕТИИ ФУТБОЛ ПОХОРОНИЛИ. НА ОЧЕРЕДИ ДАГЕСТАН?!

— Как вам идея члена исполкома РФС Игоря Лебедева сократить число клубов РФПЛ до 14 или даже до 12 команд?

— Россия такая огромная команда, а мы говорим, что у нас не хватает футболистов… Но давайте будем играть в ПФЛ, в ФНЛ, а в премьер-лиге оставим всего четыре клуба. На самом деле, считаю, в каждом регионе должна быть своя команда. Футбол остается спортом номер один, на него ходят его любят, им интересуются. Зачем сокращать? Нужно, наоборот, расширить до 18.

— Даже так?

— Ну да. Чтобы больше команд попадали в премьер-лигу, в городах, регионах повысился интерес к футболу.

— А не справедливо ли замечание Лебедева о том, что «Анжи» и «Томь» последние годы испытывают финансовые проблемы и рискуют не доиграть чемпионат?

— Ну причем здесь «Анжи» и «Томь»? Махачкалинцы, к слову, не так давно входили в число лидеров российского футбола. Ну как это — сократить число клубов?! Давайте оставим Республику без футбола? Как так? Там очень хорошие футболисты, были сильные игроки. Будун Будунов, например. Мы уже похоронили футбол в Северной Осетии, на очереди Дагестан что ли? Что же в этом хорошего?

— А Томск?

— Я был в Томске, разговаривал с простыми людьми. Они разводят руками: «Ну что мы можем сделать, если даже аптеки здесь принадлежат москвичам»? Своих денег нет, и они не могут помочь своей команде. Хотя в этом городе очень любят футбол, большие традиции. Люди приходят на стадион и в мороз, и в холод. Но денег не хватает….

— Может быть, дело в завышенных зарплатах?

— Пожалуй, мы действительно несколько переоцениваем своих футболистов. Ни один региональный бюджет не может потянуть такие деньги. Надо потихоньку, потихоньку сокращать суммы и привести их к адекватным цифрам. Тогда футболисты будут понимать, что нужно работать и заслуживать такие зарплаты.

— Адекватные цифры — это сколько? Какой должна быть средняя зарплата игрока клуба РФПЛ?

— Понимаете, хозяин-барин. Богатые клубы, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы сами вправе определять зарплаты своим игрокам.

— А клубы, которые живут на бюджетные деньги?

— Не больше миллиона рублей.

— В месяц?

— Да. И то это, на мой взгляд, уже хорошо. Можно и меньше платить.

ПОЧЕМУ НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ НАЗЫВАЮТ БЕЗДЕЛЬНИКАМИ?

— В «Урале» такие зарплаты?

— В среднем — да. Есть и выше. Но понимаете, в чем проблема. У клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в «Урале» и Томске. А потом….

— Что потом?

— А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитываете свой бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите «караул»! Живите по средствам! Лучше посмотрите на «Амкар». Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть, нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.

— В общем, все упирается в нереальные зарплаты?

— Да. Пора поумерить аппетиты, в том числе и агентам. Люди должны понимать, что в стране кризис. Нельзя получать такие деньги и выводить их из футбола!

— Частные клубы в России — это утопия?

— Пока футбол в России — это социальный проект. Но мне обидно, что все набрасываются только на наш вид спорта. Мол, бюджетные деньги тратятся не туда… Все футболистов считают бездельниками.

— Безосновательно?

— Игроки очень много работают. Очень. Подвергаются травмам, половина из них завершают карьеру инвалидами. Помимо футбола, есть очень много бюджетных видов спорта. Да любой! Всем зарплаты платят из бюджета. А мы ругаем только футбол. И Лебедев как член исполкома наоборот должен ратовать за сохранение команд, а не сокращать их.

С ПАВЛЮЧЕНКО ПОГОВОРИМ О НОВОМ КОНТРАКТЕ, НА АРАПОВЕ КРЕСТ НЕ СТАВИМ

— Пока трансферами «Урала» вы вряд ли может быть довольны.

— Мы живем по средствам. Есть главный тренер, он хотел видеть этих футболистов. Продолжаем работать. Трансферное окно закрывается еще нескоро. Еще одного-двух игроков возьмем.

— С Романом Широковым ситуация как-то развивается?

— Да никак не развивается. Мы сказали, сколько можем платить. Но пока ответ не получили. Если Рома захочет у нас играть, будем рады его видеть. Думаю, Широков нам поможет.

— Ваши условия его не устроили?

— Он ничего не сказал. Видимо, думает над вопросом. Обсуждает ситуацию с агентом Арсеном Минасовым. Как получится, так получится.

— Прежде всего ищете нападающего?

— Так во всем мире клубы ищут форвардов (смеется). Мы не исключение. Они вымирают как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя?

— Погребняку не хотите дать шанс?

— Нет, он не входит в наши планы. И потом мы же понимаем, какая у него зарплата.

— Правда, что можете продлить контракт с Павлюченко?

— Сейчас после отпуска сядем и обсудим. Посмотрим, как Рома себя чувствует, хочет ли он продолжать. Иногда ведь люди устают, хотят быть с семьей поближе. Мы к нему очень тепло относимся. Для нас Рома играет большую роль. Поговорим о контракте.

ПОДАЕМ НА СКРИПЧЕНКО ЖАЛОБУ В РФС, РАД ЗА ГОНЧАРЕНКО

— Была информация, что еще вратаря ищете.

— Не знаю. Пока у нас есть два голкипера. Заболотный, Арапов. Еще подрастает талантливая молодежь.

— Значит, на Арапове после матча с «Тереком» (1:4) вы крест не поставили?

— Зачем крест то ставить? Вы чего?

— Все-таки такие ошибки…

— Понимаете, каждый вратарь должен пропустить свои голы. Такова правда жизни. Знаю только одного голкипера, который встал в ворота в 17 лет и до сих пор радует нас своей игрой. Это Акинфеев. Хотя и у него порой случались ляпы. Не без этого. Но все равно никто близко к Игорю не приблизился.

— Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из «Урала», должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

— Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

— Речь идет именно о трех зарплатах?

— Ну конечно! Что — мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»… Мы же взрослые люди, все все понимают.

— А Виктора Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

— А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи.