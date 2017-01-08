Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28359537/
8 января 2017, 19:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Смолов сможет перейти в «Боруссию» не раньше лета?

По информации «СЭ», вероятность перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно действительно существует, но она невелика.

По информации СЭ вероятность перехода нападающего Краснодара Федора <span class=error>Смолова</span> в дортмундскую <span class=error>Боруссию</span> в зимнее трансферное окно действительно существует но она невелика. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер «шмелей» Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.

Напомним, что вчера издание Bild опубликовало информацию о том, что немецкий клуб предложил за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для «СЭ» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока. (Ефим ШАИНСКИЙ).

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Агент: Куасси официально станет футболистом «Селтика» в понедельник

Агент: Куасси официально станет футболистом «Селтика» в понедельник

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. О переходе полузащитника Эбуэ Куасси из российского «Краснодара» в шотландский «Селтик» будет объявлено в понедельник. Об этом ТАСС сообщил агент 19-летнего ивуарийца Ив Амагбеньон.
Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"