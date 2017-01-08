Смолов сможет перейти в «Боруссию» не раньше лета?

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Главный тренер «шмелей» Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.

Напомним, что вчера издание Bild опубликовало информацию о том, что немецкий клуб предложил за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для «СЭ» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока. (Ефим ШАИНСКИЙ).