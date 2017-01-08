Григорий Иванов: «Урал» подает жалобу на Скрипченко в РФС

После резонансного поражения от «Терека» (1:4) белорусский специалист покинул «шмелей», заявив, что устал. Однако уже через некоторое время он возглавил «Крылья Советов». После этого Иванов подчеркнул, что Скрипченко должен выплатить клубу три зарплаты по контракту.

— Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из «Урала», должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

— Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

— Речь идет именно о трех зарплатах?

— Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»… Мы же взрослые люди, все все понимают.

— А Виктора Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

— А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ).