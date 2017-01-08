Агент: Куасси официально станет футболистом «Селтика» в понедельник
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. О переходе полузащитника Эбуэ Куасси из российского «Краснодара» в шотландский «Селтик» будет объявлено в понедельник. Об этом ТАСС сообщил агент 19-летнего ивуарийца Ив Амагбеньон.
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«Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально», — прокомментировал ситуацию Амагбеньон.
Генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг отказался давать комментарии по этой теме.
Куасси перешел в «Краснодар» из армянского «Ширака» в 2014 году, а дебютировал за основную команду краснодарцев в мае прошлого года. В текущем сезоне центральный полузащитник принял участие в 18 матчах команды, в том числе в девяти в Лиге Европы, и отметился одним голом.
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