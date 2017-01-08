Агент: Куасси официально станет футболистом «Селтика» в понедельник

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В среду Би-би-си сообщил о том, что «Краснодар» и «Селтик» согласовали трансфер полузащитника. Сумма сделки должна составить 3 млн фунтов стерлингов.

«Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально», — прокомментировал ситуацию Амагбеньон.

Генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг отказался давать комментарии по этой теме.

Куасси перешел в «Краснодар» из армянского «Ширака» в 2014 году, а дебютировал за основную команду краснодарцев в мае прошлого года. В текущем сезоне центральный полузащитник принял участие в 18 матчах команды, в том числе в девяти в Лиге Европы, и отметился одним голом.