«Терек» сыграет с самым титулованным клубом Румынии на сборе в Турции

Встреча состоится 26 января в Турции, информирует официальный сайт «Стяуа». Всего румынский клуб проведёт на сборе в Анталии шесть контрольных матчей.



После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.



«Стяуа» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Румынии заняла второе место, а чемпионом страны стала «Астра» из Джурджу.