«Терек» сыграет с самым титулованным клубом Румынии на сборе в Турции
«Терек» сыграет на зимнем сборе со «Стяуа», который является самым титулованным клубом Румынии.
Встреча состоится 26 января в Турции, информирует официальный сайт «Стяуа». Всего румынский клуб проведёт на сборе в Анталии шесть контрольных матчей.
После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.
«Стяуа» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Румынии заняла второе место, а чемпионом страны стала «Астра» из Джурджу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter