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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28359324/
8 января 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» сыграет с самым титулованным клубом Румынии на сборе в Турции

«Терек» сыграет на зимнем сборе со «Стяуа», который является самым титулованным клубом Румынии.

Встреча состоится 26 января в Турции, информирует официальный сайт «Стяуа». Всего румынский клуб проведёт на сборе в Анталии шесть контрольных матчей.

После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.

«Стяуа» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Румынии заняла второе место, а чемпионом страны стала «Астра» из Джурджу.

Терек
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