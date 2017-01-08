Тульский «Арсенал» назвал имена семи соперников по контрольным матчам на сборах

Клуб назвал имена семи соперников по контрольным матчам на зимних сборах.



«Первый учебно-тренировочный сбор основы канониров пройдёт с 12 по 24 января в турецком Белеке. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января “Арсенал” встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским “Лудогорцем”, а 23 января — с казахстанским “Шахтером”.



Второй сбор туляки проведут также в Турции, с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники выйдут на спарринг со словенским “Марибором”, 5 февраля сыграют с боснийским “Радником”, 9 февраля — с клубом из Молдавии “Милсами”.



Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата России “Арсенал” начнёт в Турции 14 февраля, а закончится он 26-го числа. В этот промежуток времени красно-жёлтые проведут три встречи: 21 февраля оппонентом туляков будет чемпион Казахстана “Астана”, 25 февраля арсенальцы сыграют с “Динамо” из Тбилиси. 18 февраля у “Арсенала” запланирован ещё один спарринг. Имя соперника станет известно в ближайшие дни», — информирует официальный сайт туляков.