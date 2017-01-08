Тульский «Арсенал» назвал имена семи соперников по контрольным матчам на сборах
10 января футболисты тульского «Арсенала» выйдут из отпуска и пройдут медобследование в Москве.
Клуб назвал имена семи соперников по контрольным матчам на зимних сборах.
«Первый
Второй сбор туляки проведут также в Турции, с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники выйдут на спарринг со словенским “Марибором”, 5 февраля сыграют с боснийским “Радником”, 9 февраля — с клубом из Молдавии “Милсами”.
Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата России “Арсенал” начнёт в Турции 14 февраля, а закончится он 26-го числа. В этот промежуток времени
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