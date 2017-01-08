«Урал» на сборах сыграет с «Вииторулом», «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

После 17 туров «Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 14 очков. Команда выйдет из отпуска 9 января, на этот день у игроков запланировано углубленное медицинское обследование. Все три зарубежных сбора екатеринбуржцы проведут на Кипре.

«На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии, — сказал в телефонном разговоре Тарханов. — Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии — «Чукарички».

Специалист отметил, что поиск новобранцев продолжается. Ранее команда подписала контракты с болгарским полузащитником Николаем Димитровым из софийской «Славии», российским хавбеком Александром Ломакиным из красноярского «Енисея» и словенским защитником Грегором Балажицом из «Партизана».