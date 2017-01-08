Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28358154/
8 января 2017, 15:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Урал» на сборах сыграет с «Вииторулом», «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

Футболисты «Урала» на предстоящих сборах на Кипре проведут матчи с румынским «Вииторулом», а также с сербскими командами «Црвена Звезда», «Партизан» и «Чукарички», сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды из Екатеринбурга Александр Тарханов.

После 17 туров «Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 14 очков. Команда выйдет из отпуска 9 января, на этот день у игроков запланировано углубленное медицинское обследование. Все три зарубежных сбора екатеринбуржцы проведут на Кипре.

«На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии, — сказал в телефонном разговоре Тарханов. — Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии — «Чукарички».

Специалист отметил, что поиск новобранцев продолжается. Ранее команда подписала контракты с болгарским полузащитником Николаем Димитровым из софийской «Славии», российским хавбеком Александром Ломакиным из красноярского «Енисея» и словенским защитником Грегором Балажицом из «Партизана».

«У нас могут появиться еще новички, но в небольшом количестве, два-три человека, — продолжил собеседник агентства. — Мы ищем нападающего и игрока в среднюю линию».

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Эксперт посчитал футбольные клубы с Урала и Сибири ненужными для РФПЛ

Эксперт посчитал футбольные клубы с Урала и Сибири ненужными для РФПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что клубы с Урала и Сибири не должны принимать участия в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ). Слова эксперта приводит в субботу, 7 января, «Советский спорт».
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года