«Урал» на сборах сыграет с «Вииторулом», «Црвеной Звездой» и «Партизаном»
Футболисты «Урала» на предстоящих сборах на Кипре проведут матчи с румынским «Вииторулом», а также с сербскими командами «Црвена Звезда», «Партизан» и «Чукарички», сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды из Екатеринбурга Александр Тарханов.
После 17 туров «Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 14 очков. Команда выйдет из отпуска 9 января, на этот день у игроков запланировано углубленное медицинское обследование. Все три зарубежных сбора екатеринбуржцы проведут на Кипре.
«На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии, — сказал в телефонном разговоре Тарханов. — Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии — «Чукарички».
Специалист отметил, что поиск новобранцев продолжается. Ранее команда подписала контракты с болгарским полузащитником Николаем Димитровым из софийской «Славии», российским хавбеком Александром Ломакиным из красноярского «Енисея» и словенским защитником Грегором Балажицом из «Партизана».
«У нас могут появиться еще новички, но в небольшом количестве,
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