«Локомотив» поздавил Евсеева с 41-летием
«Локомотив» поздравил бывшего защитника команды Вадима Евсеева с днем рождения.
Сегодня бывшему игроку сборной России и ряда российских клубов исполняется 41 год. На счету Евсеева 220 матчей в футболке «Локо» и 24 гола. Кроме того, в составе
Поздравление на официальном сайте московского клуба выглядит следующим образом:
Евсеев пришел в «Локомотив» в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола. Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днём рождения и желаем успехов во всех начинаниях.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter