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8 января 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шведский «ГАИС» хочет вновь арендовать у ЦСКА Алиева

Спортивный директор шведского клуба «ГАИС» Патрик Ингельстен сообщил о намерении вновь арендовать у московского ЦСКА нападающего Алибека Алиева.

20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго по силе дивизиона Швеции в июле 2016 года. Соглашение об аренде было рассчитано на полгода.

«Мы надеемся арендовать его снова», — приводит слова Ингельстена шведское издание fotbollskanalen.

В составе шведской команды нападающий провёл 10 матчей и забил три мяча. В ЦСКА Алиев перешёл в январе 2015 года.

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