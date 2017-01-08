Шведский «ГАИС» хочет вновь арендовать у ЦСКА Алиева

20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго по силе дивизиона Швеции в июле 2016 года. Соглашение об аренде было рассчитано на полгода.



«Мы надеемся арендовать его снова», — приводит слова Ингельстена шведское издание fotbollskanalen.



В составе шведской команды нападающий провёл 10 матчей и забил три мяча. В ЦСКА Алиев перешёл в январе 2015 года.