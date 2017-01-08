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8 января 2017, 14:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дриусси: Интерес «Спартака»? Конкретных предложений мне не поступало

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

«Никаких конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Стараюсь изолировать себя от информации, которая появляется в прессе. Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», — цитирует Дриусси Ole.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в € 3,5 млн. В текущем сезоне Дриусси провёл 14 матчей в чемпионате Аргентины и забил 10 голов (один — с пенальти).

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