Дриусси: Интерес «Спартака»? Конкретных предложений мне не поступало

«Никаких конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Стараюсь изолировать себя от информации, которая появляется в прессе. Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», — цитирует Дриусси Ole.



Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в € 3,5 млн. В текущем сезоне Дриусси провёл 14 матчей в чемпионате Аргентины и забил 10 голов (один — с пенальти).