«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет против «Пахтакора» и «Хэнань Цзянье»

9 и 10 января футболисты и тренеры пройдут традиционное медицинское обследование в Краснодаре, а утром 11 января «горожане» вылетят на первый сбор в ОАЭ. В Абу-Даби команда будет заниматься две недели и проведёт два контрольных матча. На 22 января запланирована встреча с представителем Суперлиги Китая клубом «Хэнань Цзянье», а 25 января «быки» сыграют с «Пахтакором» из Ташкента.



Второй сбор «Краснодара» пройдёт в Испании. С 29 января по 10 февраля подопечные Игоря Шалимова будут работать в местечке Пуэрто-Банус, что расположено примерно в 10 километрах от Марбельи. На время второго сбора тренерский штаб «Краснодара» запланировал 6 спаррингов. Полное их расписание и список соперников ещё согласовываются, но уже известно, что в числе оппонентов команды будут венгерский «Видеотон», хорватский «Осиек» и пражская «Славия».



Заключительный этап подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», которые состоятся 16 и 22 февраля, краснодарцы проведут на своей учебно-тренировочной базе «Четук».