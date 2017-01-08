«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет против «Пахтакора» и «Хэнань Цзянье»
Завтра, 9 января, «Краснодар» выйдет из отпуска, который продолжался ровно месяц, и начнёт подготовку к весенней части сезона-2016/2017, сообщает официальный сайт клуба.
9 и 10 января футболисты и тренеры пройдут традиционное медицинское обследование в Краснодаре, а утром 11 января «горожане» вылетят на первый сбор в ОАЭ. В
Второй сбор «Краснодара» пройдёт в Испании. С 29 января по 10 февраля подопечные Игоря Шалимова будут работать в местечке
Заключительный этап подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», которые состоятся 16 и 22 февраля, краснодарцы проведут на своей
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