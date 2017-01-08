«Амкар» поздравил Евсеева с 41-летием

Сегодня бывший полузащитник сборной России празднует 41-летие.

«Сегодня исполнился 41 год тренеру “Амкара”, а в недавнем прошлом — одному из лучших российских футболистов Вадиму Евсееву. От всей души поздравляем Вадима Валентиновича с днем рождения и желаем ему всего наилучшего — счастья и здоровья, тренерский идей и находок, достойных учеников и ярких побед», — говорится в сообщении.