Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28357064/
8 января 2017, 13:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Амкар» поздравил Евсеева с 41-летием

«Амкар» на своем официальном сайте поздравил тренера Вадима Евсеева с днем рождения.

Сегодня бывший полузащитник сборной России празднует 41-летие.

«Сегодня исполнился 41 год тренеру “Амкара”, а в недавнем прошлом — одному из лучших российских футболистов Вадиму Евсееву. От всей души поздравляем Вадима Валентиновича с днем рождения и желаем ему всего наилучшего — счастья и здоровья, тренерский идей и находок, достойных учеников и ярких побед», — говорится в сообщении.

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Защитник «Сокола» получил приглашение от «Амкара»

Защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на сбор пермского «Амкара». В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провел 20 матчей, забив один мяч. Ранее Климов защищал цвета «Сибири» и «Газовика».
Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"