«Бешикташ» проявляет интерес к Будковскому
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский находится в сфере интересов «Бешикташа», сообщает турецкое издание GoalBien.com.
24-летний украинский форвард перешёл в «Анжи» на правах аренды из донецкого «Шахтёра» в июле 2016 года.
В конце декабря стало известно, что Будковский может досрочно покинуть махачкалинскую команду. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».
В составе «Анжи» в сезоне-2016/17 Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.
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