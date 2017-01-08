«Бешикташ» проявляет интерес к Будковскому

24-летний украинский форвард перешёл в «Анжи» на правах аренды из донецкого «Шахтёра» в июле 2016 года.



В конце декабря стало известно, что Будковский может досрочно покинуть махачкалинскую команду. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

В составе «Анжи» в сезоне-2016/17 Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.