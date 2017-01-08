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8 января 2017, 13:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Бешикташ» проявляет интерес к Будковскому

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский находится в сфере интересов «Бешикташа», сообщает турецкое издание GoalBien.com.

24-летний украинский форвард перешёл в «Анжи» на правах аренды из донецкого «Шахтёра» в июле 2016 года.

В конце декабря стало известно, что Будковский может досрочно покинуть махачкалинскую команду. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

В составе «Анжи» в сезоне-2016/17 Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

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