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8 января 2017, 13:06 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»

Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.

Защитник Палмейраса <span class=error>Витор</span> <span class=error>Уго</span> близок к переходу в Зенит сообщает турецкое издание <span class=error>Gama</span> <span class=error>Spor</span>. Увеличить
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По информации издания, на 25-летнего бразильца вместе с петербуржцами вышел «Галатасарай», но турецкий клуб уступил по финансовой части трансфера.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Галатасарая» к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу.

Напомним, Витор Уго выступает за «Палмейрас» с 2015 года, с которым выиграл Кубок Бразилии. Также защитник выступал за бразильские клубы «Америка «Минейро», «Итуано», «Сеара» и «Спорт Ресифи».

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей в чемпионате Бразилии и отметился четырьмя забитыми голами.

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