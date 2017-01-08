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8 января 2017, 11:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: У «Ливерпуля» появились конкуренты в АПЛ в борьбе за Промеса

«Ливерпуль» постарается подписать полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в январе, сообщает Mirror.

Ливерпуль постарается подписать полузащитника московского Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промеса</span> в январе сообщает Mirror. Увеличить
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Мерсисайдцы ищут замену Садио Мане, который отправится на Кубок африканских наций. «Спартак» хочет получить за 25-летнего голландца £ 25 млн.

По данным источника, «Ливерпуль» активизирует усилия по подписанию Промеса, поскольку ещё несколько клубов АПЛ стали проявлять интерес к голландцу.

Ранее Промес заявил, что не собирается уходить из «Спартака» до завоевания чемпионского титула. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Промеса 14 матчей за «Спартак» в РФПЛ, 6 забитых голов и 6 голевых передач.

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