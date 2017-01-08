Источник: У «Ливерпуля» появились конкуренты в АПЛ в борьбе за Промеса

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Мерсисайдцы ищут замену Садио Мане, который отправится на Кубок африканских наций. «Спартак» хочет получить за 25-летнего голландца £ 25 млн.



По данным источника, «Ливерпуль» активизирует усилия по подписанию Промеса, поскольку ещё несколько клубов АПЛ стали проявлять интерес к голландцу.



Ранее Промес заявил, что не собирается уходить из «Спартака» до завоевания чемпионского титула. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 2021 года.



В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Промеса 14 матчей за «Спартак» в РФПЛ, 6 забитых голов и 6 голевых передач.