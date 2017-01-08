Футболист Попов заявил, что не намерен покидать «Спартак»

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Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать 29-летнего болгарина в «Трабзонспор», так как главный тренер красно-белых Массимо Каррера не рассчитывает на него. Однако позднее стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик, так как клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

«Надеюсь стать чемпионом России в «Спартаке» и не хочу уходить из команды, — сказал Попов. — Информация о моем уходе — это спекуляции. Мне еще рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в «Спартаке».

Попов выступает за «Спартак» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в разных турнирах и забил два мяча. Он был признан лучшим футболистом Болгарии в 2016 году.