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8 января 2017, 11:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Попов заявил, что не намерен покидать «Спартак»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов не намерен покидать команду, несмотря на сообщения о переходе в турецкий «Трабзонспор». Об этом он сообщил в интервью болгарскому порталу Dnevnik.bg.

Ранее сообщалось о возможном переходе болгарина в турецкий Трабзонспор Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать 29-летнего болгарина в «Трабзонспор», так как главный тренер красно-белых Массимо Каррера не рассчитывает на него. Однако позднее стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик, так как клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

«Надеюсь стать чемпионом России в «Спартаке» и не хочу уходить из команды, — сказал Попов. — Информация о моем уходе — это спекуляции. Мне еще рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в «Спартаке».

Попов выступает за «Спартак» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в разных турнирах и забил два мяча. Он был признан лучшим футболистом Болгарии в 2016 году.

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