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8 января 2017, 11:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Галатасарай» вновь попытается приобрести Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс интересен «Галатасараю».

Согласно Sporcope, турецкий клуб готовит предложение о выкупе контракта бельгийца. «Галатасарай» был готов приобрести 31-летнего футболиста еще прошлым летом, но «Зенит» отказался продавать Ломбертса.

Ранее агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил, что для потенциальных покупателей главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. По его словам, «Зенит» запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро.

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