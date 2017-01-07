Галлиани: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» 10—11 января
МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано пройдет медицинское обследование для «Спартака» 10 или 11 января. Об этом ТАСС рассказал
вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани.
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«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в “Спартак” нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба
Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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