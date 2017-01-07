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7 января 2017, 21:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Галлиани: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» 10—11 января

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано пройдет медицинское обследование для «Спартака» 10 или 11 января. Об этом ТАСС рассказал вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани.

<nobr>Вице-президент</nobr> Милана рассказал что никаких проблем с переходом бразильского форварда нет. Увеличить
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«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в “Спартак” нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10—11 января», — сказал Галлиани.

Вице-президент «Милана» отказался отвечать на вопрос относительно суммы трансфера бразильского футболиста.

Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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