Галлиани: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» 10—11 января

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«Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в “Спартак” нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10—11 января », — сказал Галлиани.

Вице-президент «Милана» отказался отвечать на вопрос относительно суммы трансфера бразильского футболиста.

Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.