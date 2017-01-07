«Смолову нужно бежать в Германию». Что говорят о трансфере форварда в «Боруссию»
«Боруссия» готова предложить за игрока 10 миллионов евро.
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Сегодня издание Bild сообщило: дортмундская «Боруссия» готова предложить за нападающего «Краснодара» Федора Смолова 10 миллионов евро. Мнения специалистов в опросе «СЭ» на этот счет.
Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:
— Интерес выступать в серьезном европейском клубе, наверное, есть у каждого футболиста. Но не каждый на это соглашается, находя
У Смолова же этот интерес и желание подкреплены еще и возможностями. В матчах, проведенных за «Краснодар», Федор проявил себя как отличный футболист, показывая качественную игру. Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть его в составе своей команды.
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Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:
— У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес «Боруссии» — вызов для Федора.
В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция высока. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.
Что касается «Краснодара», мы видели, что без Смолова команда испытывала определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав атака стала намного мобильнее.
Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать.
Анзор КАВАЗАШВИЛИ, бывший вратарь сборной СССР:
— Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов. Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе.
Интерес «Боруссии» говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате.
Работоспособность Федора, активность, умение забивать голы помогут ему за рубежом. Я считаю, что он отлично подходит немецкому футболу!
«Краснодар», конечно, потеряет многое. Но, думаю, за вырученные деньги можно найти достойную замену. Ведь в России тоже есть хорошие игроки, нужно только поискать. Необязательно приглашать легионеров.
Владимир БУТ, бывший полузащитник дортмундской «Боруссии»:
— На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской «Боруссии», ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе. Федор сейчас в прекрасной форме. Он проявил себя в матчах за «Краснодар», много забивает. «Боруссия» — отличный этап в развитии карьеры.
Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды.
Конечно, «Краснодар» теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги.
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