«Смолову нужно бежать в Германию». Что говорят о трансфере форварда в «Боруссию»

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Сегодня издание Bild сообщило: дортмундская «Боруссия» готова предложить за нападающего «Краснодара» Федора Смолова 10 миллионов евро. Мнения специалистов в опросе «СЭ» на этот счет.

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

— Интерес выступать в серьезном европейском клубе, наверное, есть у каждого футболиста. Но не каждый на это соглашается, находя какие-то отговорки.

У Смолова же этот интерес и желание подкреплены еще и возможностями. В матчах, проведенных за «Краснодар», Федор проявил себя как отличный футболист, показывая качественную игру. Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть его в составе своей команды.

Если что-то не получится в Германии, всегда можно вернуться назад. Если бы спросили моего совета, я рекомендовал бы уехать и попробовать свои силы в «Боруссии».

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:

— У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес «Боруссии» — вызов для Федора.

В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция высока. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.

Что касается «Краснодара», мы видели, что без Смолова команда испытывала определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав атака стала намного мобильнее.

Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ, бывший вратарь сборной СССР:

— Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов. Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе.

Интерес «Боруссии» говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате.

Работоспособность Федора, активность, умение забивать голы помогут ему за рубежом. Я считаю, что он отлично подходит немецкому футболу!

«Краснодар», конечно, потеряет многое. Но, думаю, за вырученные деньги можно найти достойную замену. Ведь в России тоже есть хорошие игроки, нужно только поискать. Необязательно приглашать легионеров.

Владимир БУТ, бывший полузащитник дортмундской «Боруссии»:

— На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской «Боруссии», ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе. Федор сейчас в прекрасной форме. Он проявил себя в матчах за «Краснодар», много забивает. «Боруссия» — отличный этап в развитии карьеры.

Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды.

Конечно, «Краснодар» теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги.