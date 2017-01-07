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7 января 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Кришито не намерен уходить из «Зенита», Луческу им доволен

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Защитник «Зенита» Доменико Кришито не намерен уходить из петербургского клуба, главный тренер команды Мирча Луческу доволен им и не хочет его отпускать. Об этом ТАСС заявил агент итальянца Андреа Д’Амико.

Андреа Д'Амико также сообщил что переговоры по продлению контракта еще одного его клиента защитника Сальваторе Боккетти с московским Спартаком продолжаются. Увеличить
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В четверг портал Footmercato сообщил, что интерес к 30-летнему защитнику, срок контракта которого с «Зенитом» истекает в июне 2018 года, проявляет французский «Марсель».

«Это какие-то глупые слухи. Мистер Луческу очень доволен им и не намерен отпускать его из команды. Не хочет уходить и сам Доменико», — прокомментировал ситуацию Д’Амико.

В текущем сезоне Кришито принял участие в 20 матчах команды, в том числе в пяти в Лиге Европы, и отметился четырьмя голами.

Переговоры по контракту Боккетти продолжаются

Собеседник агентства также сообщил, что переговоры по продлению контракта еще одного его клиента защитника Сальваторе Боккетти с московским «Спартаком» продолжаются. Соглашение 30-летнего итальянца с московским клубом истекает по окончании сезона.

«Переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым (член совета директоров клуба — Прим. ТАСС), однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится», — рассказал Д’Амико.

В текущем сезоне на счету центрального защитника 13 матчей.

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