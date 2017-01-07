«Краснодар» не намерен отпускать Смолова
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» не намерен расставаться с нападающим Федором Смоловым, но готов рассмотреть предложения других команд. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Алексей Зинин.
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Ранее немецкая газета Bild опубликовала информацию, согласно которой дортмундская «Боруссия» намерена предложить €10 млн за Смолова в случае ухода из команды колумбийского нападающего Адриана Рамоса, который может перейти в китайский клуб.
«Смолов — наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», — сказал Зинин.
Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2015/16 и лидирует в снайперской гонке текущего первенства с 10 голами в 12 играх. Также в активе форварда пять мячей в шести играх Лиги Европы сезона-2016/17.
За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два гола. Он участвовал в чемпионате Европы, где отличиться не сумел. Смолов в 2016 году в общей сложности провел 42 матча и забил 31 мяч. Форвард признан лучшим футболистом России 2016 года по версии еженедельника «Футбол».
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