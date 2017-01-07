Григорян: «Анжи» полетит на первый зимний сбор в полном составе

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Ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинский клуб готов бесплатно отпустить 13 игроков основного состава.

«Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков — (Берндарда) Бериши и (Джонатана) Менсы, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников», — заявил Григорян.

С командой на сбор отправится нападающий Янник Боли, интерес к которому приписывают к ряду как российских, так и иностранных клубов. «Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет — это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену», — сказал специалист.

По словам Григоряна, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков: «На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне».

После 17 туров чемпионата России «Анжи» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.