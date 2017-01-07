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7 января 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: «Спартак» и другие клубы РФПЛ интересуются Тигиевым, но предложений нет

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. «Спартак» и другие клубы чемпионата России по футболу интересуются защитником «Анжи» Георгием Тигиевым, однако конкретных предложений пока не поступало. Об этом ТАСС заявил агент 21-летнего игрока Геннадий Голубин.

Защитник подписал четырехлетний контракт с Анжи в июле 2015 года. Увеличить
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В конце декабря махачкалинский клуб сообщил о смене акционера и курса развития, который, в частности, предполагает продажу ведущих игроков. Портал vesti.ru сообщили об интересе к Тигиеву со стороны «Спартака».

«На данный момент конкретных предложений нет. Он остается игроком “Анжи” и полетит с командой на сбор. Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только “Спартаку”, но и другим клубам», — прокомментировал ситуацию Голубин.

На вопрос, покинет ли Тигиев «Анжи» в зимнее трансферное окно, собеседник ТАСС ответил: «Сейчас рано о чем-либо говорить, но, повторюсь, конкретных предложений пока нет. Думаю, учитывая сложившуюся ситуацию, клуб не станет удерживать Георгия».

Тигиев подписал четырехлетний контракт с «Анжи» в июле 2015 года. В мае 2015 года, будучи игроком московского «Торпедо», был включен в расширенный список сборной России, тренируемой итальянцем Фабио Капелло, однако на поле в матчах с командами Австрии и Белоруссии не появился. В текущем сезоне крайний защитник принял участие в 16 матчах за «Анжи».

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