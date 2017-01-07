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7 января 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Таски опроверг информацию о переходе в «Трабзонспор»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Спартак» опроверг информацию о переходе в турецкий «Трабзонспор». Его слова приводит портал Ajansspor.

Ранее сообщалось что 29-летний игрок подписал контракт с турецкой командой. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 29-летний игрок подписал контракт с турецкой командой.

«В прессе появляется много слухов, но ничего из этого не соответствует действительности, — сказал Таски. — Я повредил колено, не играл в последних пяти матчах чемпионата. Я приехал в Германию для прохождения лечения, и за это время я ни разу не был в Стамбуле, как сообщалось. Я скоро присоединюсь к “Спартаку” на зимних сборах, мы идем на первом месте в чемпионате, у меня с командой еще 1,5 года контракта, я всем доволен».

Таски выступает за «Спартак» с лета 2013 года, вторую часть сезона-2015/16 он провел на правах аренды в немецкой «Баварии». В чемпионате России — 2016/17 он сыграл восемь матчей.

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