Globo: «Спартак» не собирается отпускать Ромуло во «Фламенго» бесплатно

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Ранее СМИ сообщали, что практически все детали сделки улажены, а 11 января «Фламенго» официальном представит Ромуло в качестве своего игрока. По информации источника, руководству бразильского клуба не удалось договориться о бесплатном переходе 26-летнего футболиста, чей контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2017 года. Отмечается, что стороны могут договориться о том, что половину трансферной стоимости выплатят сам игрок и его агент. Также сообщается, что контракт Ромуло с «Фламенго» будет рассчитан на четыре сезона, а не на три, как сообщалось ранее.

«Мы не собираемся вмешиваться в отношения между игроком и российским клубом. Чем раньше ситуация решится, тем лучше, но мы не намерены вмешиваться в этот процесс», — заявил вице-президент «Фламенго» Флавио Годиньо.

Ромуло выступает за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за «красно-белых» 61 матч в чемпионате России, забив три мяча. Также в активе хавбека гол в ворота «Барселоны» в гостевом матче Лиги чемпионов-2012/13, в котором спартаковцы уступили «сине-гранатовым» со счетом 2:3.