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7 января 2017, 14:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Крылья Советов» не получали конкретных предложений по Молло и Паскуато

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» не получали конкретных предложений по футболистам Йоанну Молло и Кристиану Паскуато. Об этом ТАСС заявил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Как рассказал ТАСС генеральный директор самарцев Виталий Шашков если поступят конкретные предложения по этим игрокам то клуб их рассмотрит. Увеличить
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Ранее российские СМИ сообщали об интересе к Молло со стороны «Зенита» и «Локомотива», а к Паскуато — со стороны «Спартака», который тренирует его соотечественник итальянец Массимо Каррера. Сами игроки не раз признавались, что мечтают играть в одном из топ-клубов России.

«Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки — профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют», — прокомментировал ситуацию Шашков.

Молло в прошлом сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним игроком полноценный контракт. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника пять мячей в 10 играх. Паскуато был арендован самарским клубом в августе, права на 27-летнего форварда принадлежат итальянскому «Ювентусу». В текущем сезоне он отметился одним голом в 12 матчах.

В декабре «Крылья» продали в «Зенит» полузащитника Ибрагима Цаллагова. По словам Шашкова, клуб в зимнее трансферное окно попытается приобрести двух-трех игроков. «Постараемся усилить две-три позиции, возможно, кто-то полетит с нами уже на первый сбор (начинается 9 января — Прим. ТАСС)», — сказал он.

«Крылья», которые по ходу сезона сменили главного тренера, после 17 туров чемпионата страны занимают 12-е место в турнирной таблице с 15 очками.

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