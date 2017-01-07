«Крылья Советов» не получали конкретных предложений по Молло и Паскуато
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» не получали конкретных предложений по футболистам Йоанну Молло и Кристиану Паскуато. Об этом ТАСС заявил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
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Ранее российские СМИ сообщали об интересе к Молло со стороны «Зенита» и «Локомотива», а к Паскуато — со стороны «Спартака», который тренирует его соотечественник итальянец Массимо Каррера. Сами игроки не раз признавались, что мечтают играть в одном из
«Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки — профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют», — прокомментировал ситуацию Шашков.
Молло в прошлом сезоне выступал за «Крылья» на правах аренды, а перед началом текущего самарцы заключили с 27-летним игроком полноценный контракт. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника пять мячей в 10 играх. Паскуато был арендован самарским клубом в августе, права на 27-летнего форварда принадлежат итальянскому «Ювентусу». В текущем сезоне он отметился одним голом в 12 матчах.
В декабре «Крылья» продали в «Зенит» полузащитника Ибрагима Цаллагова. По словам Шашкова, клуб в зимнее трансферное окно попытается приобрести
«Крылья», которые по ходу сезона сменили главного тренера, после 17 туров чемпионата страны занимают 12-е место в турнирной таблице с 15 очками.
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