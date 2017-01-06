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6 января 2017, 21:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Встреча «Спартака» и «Локомотива» по Самедову состоится 12 января

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

По информации «СЭ», встреча представителей «Спартака» и «Локомотива» по поводу трансфера полузащитника Александра Самедова состоится 12 января.

По информации СЭ встреча представителей Спартака и Локомотива по поводу трансфера полузащитника Александра <span class=error>Самедова</span> состоится 12 января. Увеличить
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По состоянию на сегодня единственным предложением «Спартака» остается оферта на 2 миллиона евро.

В интервью «СЭ» президент «Локо» Илья Геркус заявлял о готовности расстаться с футболистом не менее чем за 5 миллионов евро — такова сумма отступных в контракте Самедова. (Сергей ЕГОРОВ).

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