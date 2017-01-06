Встреча «Спартака» и «Локомотива» по Самедову состоится 12 января
По информации «СЭ», встреча представителей «Спартака» и «Локомотива» по поводу трансфера полузащитника Александра Самедова состоится 12 января.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По состоянию на сегодня единственным предложением «Спартака» остается оферта на 2 миллиона евро.
В интервью «СЭ» президент «Локо» Илья Геркус заявлял о готовности расстаться с футболистом не менее чем за 5 миллионов евро — такова сумма отступных в контракте Самедова. (Сергей ЕГОРОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter