«Зенит» на сборе в Дубае сыграет с китайским клубом «Чанчунь Ятай»
«Зенит» объявил ещё одного соперника по товарищеским матчам на первом тренировочном сборе в Дубае.
Им стал китайский «Чанчунь Ятай».
«14 января “Зенит” встретится с немецким “Айнтрахтом”, расположившимся после 16 туров Бундеслиги на четвёртом месте турнирной таблицы; 16 января — с китайским “Чанчунь Ятай”, занявшим 12-е место по итогам сезона в Суперлиге; 18 января — с “Видеотоном”, идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии; 20 января — с ташкентским “Локомотивом”, действующим чемпионом Узбекистана», — информирует официальный сайт «Зенита».
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