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6 января 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Самедов не будет выкупать часть своего трансфера у «Локомотива»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Переговоры о переходе Александра Самедова в «Спартак» будут возобновлены после праздников.

Переговоры о переходе Александра <span class=error>Самедова</span> в Спартак будут возобновлены после праздников. Увеличить
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Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе в дубль. Футболист готовится приступить к тренировкам в черкизовском манеже 9-го января.

Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о переходе Самедова возобновятся после окончания праздников.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» собирается снизить цену за футболиста до 4 миллионов евро, один из которых заплатит сам Самедов, и еще 3 миллиона — «Спартак». Однако по последней информации, такой вариант не рассматривается.

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