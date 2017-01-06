Самедов не будет выкупать часть своего трансфера у «Локомотива»

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Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе в дубль. Футболист готовится приступить к тренировкам в черкизовском манеже 9-го января.

Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о переходе Самедова возобновятся после окончания праздников.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» собирается снизить цену за футболиста до 4 миллионов евро, один из которых заплатит сам Самедов, и еще 3 миллиона — «Спартак». Однако по последней информации, такой вариант не рассматривается.